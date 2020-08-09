В пасти зверя. Великан разгромил русского Удава

Ставка не сыграла

43-летний Олейник уже давно пример для подражания не только российских, но и зарубежных бойцов смешанного стиля (MMA). Что и говорить, он вошел в этот опасный бизнес еще в 1996 году.

«Для нас было нормальным — драться без перчаток, без бандажа, без кап. Не важен был твой вес. Просто выходишь на арену и понимаешь — это будет реальный бой. Страшный, бескомпромиссный», — вспоминает 43-летний ветеран кровавого спорта.

С годами ММА обросли целым сводом правил, стали более презентабельными и полностью вошли в мэйнстрим. Многие из героев боев без правил в новую жизнь не вписались. Но Олейник все еще здесь. Да, зал в Харькове сменился American Top Team, на руках теперь перчатки, а схватка делится на ровные пятиминутные отрезки, но Удав все так же норовит прикончить оппонента.

Шутка ли, при 59 победах Олейник демонстрирует убийственный показатель по количеству досрочных завершений поединков (54). И в 43 года он по прежнему в обойме ведущей организации.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) впервые удостоил Олейника чести возглавить турнир в памятном для отечественного болельщика 2018-м. Именно тогда осенью промоушен впервые провел ивент в Москве. Олейник доверие оправдал. В тот вечер он подарил болельщикам в «Олимпийском» яркую и убедительную победу над Марком Хантом

В апреле 2019-го Олейника вновь возглавил российский турнир, на этот раз в Петербурге. Но теперь он уже подменял снявшегося с боя соотечественника Александра Волкова . Тогда, несмотря на бодрое начало, ответить что либо на страшные удары коленом в исполнении Алистара Оверима тяжеловес не смог.

За этой неудачей последовал сверхбыстрый нокаут от Уолта Харриса . Казалось, вот тот момент, когда ветеран уже не выдержит конкуренции в дивизионе. Однако, 2020-й становится своего рода ренессансом для Олейника. Сперва в январе он по-самбистски расправляется с мощным Морисом Грином, поймав того на рычаг локтя. А уже в мае выходит победителем из эпичной схватки с экс-чемпионом Фабрисиу Вердумом. И вот Олейник, которого многие даже на родине списали со счетов, может ворваться в список претендентов.

«Да-да, у меня ничего нет», — с улыбкой соглашается Удав с критиками, — Ни ударки, ни подбородка». Всю карьеру, о показателях которой многие профи могут только мечтать, Олейника сопровождает неутешительная оценка диванных экспертов.

У Олейника никогда не было репутации самородка, природного таланта. Даже в 2013 году, когда за спиной россиянина был уже шлейф из побед, мало кто верил, что он справится с Мирко Филиповичем на бойцовском шоу «Легенда». Собственно, Олейник изначально и не должен был противостоять Крокопу — и тут он пришел на выручку организаторам и заменил Александра Емельяненко

Именно тогда, сжав в тисках звезду первой величины, Олейник и попал на радары UFC. Пробившись в элиту MMA тяжеловес продолжил обманывать невысокие ожидания, подарив фанатом множество удивительных эпизодов. Чего стоит только его коронный удушающий иезекииль в схватке с Виктором Пештой. Тогда Олейник даже не попытался занять более выгодное положение, а придушил сидевшего прямо на нем соперника.

И вот Олейник вновь на афише, но уже в американском Fight Night. Это само по себе знак доверия со стороны UFC. И плата за пролитый на ковре пот. Есть бой, нет боя — Олейник всегда работает над собой. И готов принять вызов. Даже тогда, когда шансов на победу почти нет.

Яркой иллюстрацией тому стало его участие на турнире по грэпплингу Quintet. Российскую звезду UFC пригласили для участия в супербое. Соперник — не просто крепкий специалист по болевым и удушающим. А лучший в этом набирающем обороты виде спорта. Молодой, но уже «король» — Гордон Райан.

Схватка продлилась меньше минуты — Райан без особого труда вышел на болевой колена. Но надо понимать: сегодня даже уверенным в партере бойцам MMA на ковре с профессионалами приходится невероятно трудно. В современном грэпплинге многое крутится вокруг ног. Охота за пятками, коленями, ахилловыми сухожилиями обросла сложными маневрами и переходами. Олейник этого не понимать не мог, но все равно согласился на схватку с лучшим. В этом и его главная сила. Он следует кодексу бусидо в эпоху, когда воинов уже почти не осталось.

Ставка не сыграла

На UFC Vegas 6 порадовала выступлением отечественных фанатов Яна Куницкая. Правда, после ряда ее комментариев с уверенностью говорить о наличии оных сложно. Девушка давно перебралась в США и нет-нет, да и порадует журналистов кликбейтными рассуждениями о проблемах российского менталитета.

Но так или иначе, в Юлией Столяренко из Литвы Яна показала себя во всей красе. Будучи лучшей на земле и в стойке, она завоевала победу единогласным решением судей.

А вот у Омари Ахмедова дела не задались. В со-главном бою ему противостоял американец Крис Вайдман . И действовал он мастерски: не то, чтобы не уступал россиянину, а выглядел более уверенным в тех компонентах, где, казалось бы, дагестанцы дают фору всем и каждому. Вайдман умело чередовал удары и попытки проходов в ноги и не раз успешно переводил россиянина в партер.

У Ахмедова были неплохие попадания, да и тейкдауны проходили, но Вайдман все же смотрелся увереннее. Как итог — победа американца судейским решением.

В главном бою с американцем Дерриком Льюисом по прозвищу Черный зверь для Олейника все было предельно просто. Россиянину требовалось как можно быстрее сократить дистанцию и бросить обладателя внушительных габаритов туда, где тот не так страшен. Более мощный Льюис — «лучший синий пояс в Техасе» (по собственным утверждениям) — не так силен в борьбе.

И в первом раунде с этим заданием Олейник справился. Бывалый самбист дважды зажимал Льюиса в кеса-гатамэ (удержание сбоку, — прим. «Ленты.ру»). Удушающие не сработали, но вытянули силы из Черного зверя. Наверняка Льюис пожалел, что перед ивентом устроил цирк с плевком в еду, якобы предназначавшуюся россиянину.

«Мне эта позиция не нравилась, хотелось больше туда не попадать. Поэтому во втором раунде решил закончить все это», — рассказывал Льюис уже после боя.

Самостоятельно выйти из захвата россиянина американец так и не смог. На помощь пришел гонг. Во втором раунде Льюис решил в эти темные воды уже не заплывать, и открыл по Олейнику огонь из всех орудий. В дивизионе мало нокаутеров с более страшными ударами, чем у Льюиса. После одного из попаданий россиянин упал и лишь укрывался от атак соперника. Рефери Херб Дин остановил бой.

Победа над Льюисом стала бы 60-й в карьере россиянина, но самое главное, ознаменовалась бы скачком в рейтинге тяжеловесов. Черный зверь до схватки с Олейником занимал четвертое место в дивизионе. Но ворваться в список претендентов на титул в этот вечер Удав не смог.

Узкая специализация Олейника ведет к определенным издержкам. На дистанции он почти всегда мишень для оппонента с приличной ударкой. Репутация Удава отпугивает даже габаритных соперников, желающих отделаться малой кровью в схватках с россиянином и победить его именно на кулаках, что и произошло. Но сомнений нет: восстановившись, Олейник вновь вернется в зал. Вновь будет проливать пот и ждать новоых вызовов.