Хабиб анонсировал лучший бой года

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов надеется, что поединок против американца Джастина Гэтжи станет лучшим в 2020 году. Об этом он заявил на странице телеканала ESPN в Instagram.

Нурмагомедов проведет бой с Гэтжи 24 октября. "Передо мной будет не очень большая зона. И это будет зона смерти — я должен нести смертельную угрозу для него в этой зоне", — сказал Гэтжи о своем подходе к бою с Нурмагомедовым.

Россиянин отметил уверенность соперника, прокомментировав данную запись.

"Мне нравится, как он говорит, нравится его уверенность. Этот бой обещает стать лучшим поединком года. У меня есть, что показать", — написал Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения. 31-летний Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.