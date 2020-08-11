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Ротор
Тони Фергюсон: «У нас есть бой для победы»
Sports.ru
и
ещё 2
20 часов назад
Фото: Sports.ru
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Легковес UFC
Тони Фергюсон
сообщил, что он получил имя соперника для следующего поединка.
В последнем бою Фергюсон провел на UFC 249, в котором уступил нокаутом в пятом раунде
Джастину Гэтжи
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