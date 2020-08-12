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Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова 

Спорт РИА Новости и ещё 10 4 часа назад
Гэтжи назвал главную слабость Хабиба
Фото: © Ethan Miller
Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает себя идеальным бойцом.
Бой Нурмагомедова с Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который пройдет 24 октября. На данный момент Гэтжи владеет временным поясом чемпиона промоушена в легком весе.

"Думаю, что самая большая слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным бойцом. Нурмагомедов окружает себя только теми людьми, которые ласкают его эго. Если вы прямо скажете ему об этом или обратили на это внимание, то он очень хорошо объяснит вам, почему не верит в это", — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Ранее Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне.
Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков за карьеру в смешанных единоборствах. На счету Гэтжи 22 победы при двух поражениях в MMA.
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MMA , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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