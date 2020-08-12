Гэтжи назвал главную слабость Хабиба

"Думаю, что самая большая слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным бойцом. Нурмагомедов окружает себя только теми людьми, которые ласкают его эго. Если вы прямо скажете ему об этом или обратили на это внимание, то он очень хорошо объяснит вам, почему не верит в это", — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.