Нурмагомедов рассказал, как перенес потерю отца

— Я не думаю, что кого-то это обходило. У кого-то друг, у кого-то сосед, брат, мать, отец, дедушка или другой близкий человек умирали, — сказал Хабиб. — У всех когда-то кто-то умирал. Так что в этом плане я отношусь к потере отца с пониманием, но в то же время это очень тяжело, тяжелая утрата. У всех разные отношения с отцом, но мы были очень близки, он был мне как друг, как отец, как тренер, у нас очень близкие отношения были. Сидеть сейчас с каменным лицом и говорить, что эта потеря мне никак не мешает — это было бы неправдой. Конечно, это мне мешает, я думаю о нем. Кто знает, может эти чувства выведут меня на другой уровень. Любые испытания могут вас или сломать или сделать сильнее, а как получится сейчас — это мы посмотрим.