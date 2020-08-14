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«Это очень тяжело». Хабиб рассказал, как перенес потерю отца 

Спорт-Экспресс и ещё 16 3 часа назад
Нурмагомедов рассказал, как перенес потерю отца
Фото: Спорт-Экспресс
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о том, как перенес потерю отца. Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений, связанных с коронавирусом, 3 июля 2020 года.
Хабиб задумался о завершении карьеры

— Я не думаю, что кого-то это обходило. У кого-то друг, у кого-то сосед, брат, мать, отец, дедушка или другой близкий человек умирали, — сказал Хабиб. — У всех когда-то кто-то умирал. Так что в этом плане я отношусь к потере отца с пониманием, но в то же время это очень тяжело, тяжелая утрата. У всех разные отношения с отцом, но мы были очень близки, он был мне как друг, как отец, как тренер, у нас очень близкие отношения были. Сидеть сейчас с каменным лицом и говорить, что эта потеря мне никак не мешает — это было бы неправдой. Конечно, это мне мешает, я думаю о нем. Кто знает, может эти чувства выведут меня на другой уровень. Любые испытания могут вас или сломать или сделать сильнее, а как получится сейчас — это мы посмотрим.

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Комментарии
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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