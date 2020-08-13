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Ян: может быть, подерёмся с Орловским при встрече 

RT на русском и ещё 12 6 часов назад
Ян: может быть, подерёмся с Орловским при встрече
Фото: ufc/Instagram
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал конфликт с экс-обладателем титула в тяжёлом весе, белорусом Андреем Орловским.

«Почему жёстко отреагировал на слова Орловского? Вы ведь не знаете всей ситуации. Я назвал его так, как считаю, от своих слов не отказываюсь. Не знаю, что будет при нашей встрече. Может быть, мы подерёмся, и я изобью Орловского», — цитирует Яна Sportbox.

Отвечая на вопрос подписчика в Instagram, Орловский поздравил с чемпионством не Яна, а его спонсоров. За это россиянин назвал белоруса «чистой шкурой».
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