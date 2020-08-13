Ян: может быть, подерёмся с Орловским при встрече 

«Почему жёстко отреагировал на слова Орловского? Вы ведь не знаете всей ситуации. Я назвал его так, как считаю, от своих слов не отказываюсь. Не знаю, что будет при нашей встрече. Может быть, мы подерёмся, и я изобью Орловского», — цитирует Яна Sportbox.