Нурмагомедов оценил Александра Емельяненко 

Нурмагомедов посчитал, что время Емельяненко ушло, и больше он не способен выступать на прежнем уровне. По его мнению, в поединке с Магомедом Исмаловым боец совсем не показал себя.

«Имя осталось очень громкое. Я до боя говорил, что Исмаилов выиграет доминированием. Емельяненко нигде не защищался от проходов в ноги», — добавил спортсмен.

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде.