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Нурмагомедов оценил Александра Емельяненко 

Lenta.ru и ещё 24 3 часа назад
Нурмагомедов оценил Александра Емельяненко
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил выступления соотечественника Александра Емельяненко. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Нурмагомедов посчитал, что время Емельяненко ушло, и больше он не способен выступать на прежнем уровне. По его мнению, в поединке с Магомедом Исмаловым боец совсем не показал себя.

«Имя осталось очень громкое. Я до боя говорил, что Исмаилов выиграет доминированием. Емельяненко нигде не защищался от проходов в ноги», — добавил спортсмен.

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В его активе 28 побед в 28 поединках. В сентябре боец должен провести защиту титула в бою с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи.
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Комментарии
MMA , Александр Емельяненко , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Чемпионат.com
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