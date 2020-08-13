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Глава UFC рассказал о проблеме Нового Хабиба 

Lenta.ru 2 часа назад
Глава UFC рассказал о проблеме Нового Хабиба
Фото: UFC
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что у шведа Хамзата Чимаева проблемы с визой, что препятствует его выступлениям в США. О проблеме он сообщил в ходе беседы с болельщиками, передает MMA Junkie.

«Мы работаем над этим. Вы же понимаете, что я хочу видеть его в октагоне как можно скорее. Посмотрим. Сам Хамзат рвется в бой, люди ждут его в клетке, но нам предстоит привести его в страну. На сегодняшний день это не так-то просто», — заявил он.

Чимаев выдал впечатляющий старт в промоушене. Шведский боец одержал две победы за 10 дней. Фанаты и эксперты окрестили спортсмена Новым Хабибом, сравнив его с российским бойцом смешаного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым.
Чимаев — уроженец Чечни. Он перебрался в Швецию вслед за братом в возрасте 16 лет. В активе бойца серия из восьми побед.
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