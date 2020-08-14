Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор

Хабиб назвал условия для реванша с Макгрегором 

Спорт-Экспресс и ещё 70 2 часа назад
Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором
Фото: USA Today Sports
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о возможности реванша с Конором Макгрегором. Первый их бой прошел 6 октября 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

— Интересен ли мне реванш с Конором? После Гэтжи я подрался бы с любым соперником, кто выиграет у Дастина Порье, будь то Конор, будь то Тони, — сказал Нурмагомедов. — Если такого не будет, то буду ждать Жоржа Сен-Пьера. Это был бы лучший бой, потому что Сен-Пьер проигрывал в последний раз в 2007 году, а моя карьера началась в 2008-м. У нас на двоих больше 25 лет беспроигрышной серии. Я не думаю, что в ближайшем будущем кто-то сможет устроить другой такой же большой бой. Но если Сен-Пьер не решит вернуться, то пусть Конор выигрывает у Порье, и мы с ним подеремся. Потому что Порье сейчас главный претендент. Я его победил, но он после этого вернулся в серьезном бою, против бойца топ-5 и выиграл.

Спорт-Экспресс: последние новости
«Это очень тяжело». Хабиб рассказал, как перенес потерю отца «Это очень тяжело». Хабиб рассказал, как перенес потерю отца Льюис после боя с Олейником заявил, что хочет в туалет Льюис после боя с Олейником заявил, что хочет в туалет Хабиб назвал величайшего тяжеловеса в истории Хабиб назвал величайшего тяжеловеса в истории
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Широков оправдался за избиение судьи
Широков оправдался за избиение судьи
Ротенберг прокомментировал пенальти в ворота «Спартака»
Ротенберг прокомментировал пенальти в ворота «Спартака»
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение