Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором

— Интересен ли мне реванш с Конором? После Гэтжи я подрался бы с любым соперником, кто выиграет у Дастина Порье, будь то Конор, будь то Тони, — сказал Нурмагомедов. — Если такого не будет, то буду ждать Жоржа Сен-Пьера. Это был бы лучший бой, потому что Сен-Пьер проигрывал в последний раз в 2007 году, а моя карьера началась в 2008-м. У нас на двоих больше 25 лет беспроигрышной серии. Я не думаю, что в ближайшем будущем кто-то сможет устроить другой такой же большой бой. Но если Сен-Пьер не решит вернуться, то пусть Конор выигрывает у Порье, и мы с ним подеремся. Потому что Порье сейчас главный претендент. Я его победил, но он после этого вернулся в серьезном бою, против бойца топ-5 и выиграл.