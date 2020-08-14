Мысли были разные, но сейчас я готовлюсь к этому бою, а долгосрочные планы по своей карьере не строю. В сентябре мне будет 32, я уже не начинающий боец, провёл много времени в этом виде спорта. 12 лет выступаю на профессиональном уровне и больше 8 лет в UFC. Если бы я и завершил карьеру, то у меня за плечами достаточно достижений. У меня достаточно мотивации сейчас, хочу вернуться, подраться и быть занятым. Тренировочный режим помогает мне отвлечься. До конца года буду точно в этом режиме, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции