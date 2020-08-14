Хабиб высказался о протестах в Белоруссии 

«Но мы не можем понять суть происходящего, мы там не находимся. Пожелаю им мирного неба над головой. Мир намного лучше, чем война. Не хотел бы давать политическую оценку. Пожелаю братскому народу мира и здоровья», — сказал боец во время пресс-конференции в Москве.