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Хабиб высказался о протестах в Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о протестах в Белоруссии.
Спортсмен заявил, что следит за ситуацией в стране.

«Но мы не можем понять суть происходящего, мы там не находимся. Пожелаю им мирного неба над головой. Мир намного лучше, чем война. Не хотел бы давать политическую оценку. Пожелаю братскому народу мира и здоровья», — сказал боец во время пресс-конференции в Москве.

Также Хабиб отметил, что в Белоруссии живут отзывчивые люди.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами. Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Для подавления протестов были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур.
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MMA , Видео , Хабиб Нурмагомедов , Александр Лукашенко
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