«Я уже говорил с менеджером Вердума. Это может быть большим боем. Я в ближайшее время встречусь с Фёдором и спрошу, насколько для него важен этот реванш. А дальше мы поступим в зависимости от того, что он ответит», — приводит слова Кокера ТАСС.