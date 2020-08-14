Президент промоушена Bellator Скотт Кокер допустил возможность проведения поединка-реванша между россиянином Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом.
«Я уже говорил с менеджером Вердума. Это может быть большим боем. Я в ближайшее время встречусь с Фёдором и спрошу, насколько для него важен этот реванш. А дальше мы поступим в зависимости от того, что он ответит», — приводит слова Кокера ТАСС.
Первый бой, прошедший в 2010 году завершился победой Вердума.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко будет находиться в углу Немкова в бою за титул чемпиона Bellator с Бейдером.