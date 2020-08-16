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Розенстрёйк нокаутировал дос Сантоса на UFC в Лас-Вегасе 

News.ru 1 час назад
Розенстрёйк нокаутировал дос Сантоса на UFC в Лас-Вегасе
Фото: jairzinho.rozenstruik/instagram.com
Голландский тяжеловес Жаирзинью Розенстрёйк (11-1) победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Жуниора дос Сантоса (21-8) и нанёс ему третье досрочное поражение кряду.
Дос Сантос начал в привычном стиле осторожно работать с дистанции, а Розёнстрёйк заряжался на мощную контратаку. Первый раунд остался за бразильцем, который был чуть точнее. Во втором раунде бразилец наносил уже меньше ударов, но продолжал много двигаться и уходить от ударов. Однако в конце второго раунда Розенстрёк всё-таки достал его с правой и потом добил мощной серией ударов.
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