Курс на Миочича: Джонс отказался от титула UFC

Полутяжелый дивизион UFC остался без чемпиона после того, как Джон Джонс (26-1, БН: 1) объявил о том, что добровольно отказывается от титула.

«Только что разговаривал по телефону с UFC. Сегодня я официально подтверждаю, что оставляю вакантным титул чемпиона в полутяжелом весе. Это был потрясающий путь. Спасибо моим соперникам, UFC и, самое главное, фанатам», — написал «Костлявый» в своем Twitter.

Джонс впервые завоевал пояс в полутяжелом весе в 2011 году, отобрав его у Маурисио Руа и став самым молодым чемпионом в истории промоушена. После этого Бонс восемь раз защитил титул и установил абсолютный рекорд по этому показателю. Затем боец стал виновником аварии, получил условный срок и находился вне клетки в общей сложности чуть больше года. Первый поединок после возвращения сразу стал за временный пояс — Джонс победил Овинса Сен-Пре и вернулся в гонку за основной титул. В июле 2017-го Джонс встретился в реванше с действующим чемпионом Даниэлем Кормье , нокаутировал Ди Си, но из-за проваленного допинг-теста результат впоследствии был отменен, а титул возвращен Кормье. К тому моменту, когда очередное отстранение «Костлявого» подошло к концу, Кормье уже оставил титул в полутяжелом весе, а Джонс, встретившись с Александром Густафссоном , снова вернул себе чемпионство. За два года Джонс провел еще три успешные защиты, однако последние два боя — победа судейскими решениями над Тиаго Сантосом и Домиником Рейесом — вызвали массу вопросов, заставив говорить о том, что Бонс уже не тот.

После неоднозначного результата боя Джонса с Рейесом президент UFC Дана Уайт планировал организовать немедленный реванш, поскольку, по мнению многих, Доминик был «ограблен судьями». Тем не менее Бонса это развитие событий не устраивало: в последние месяцы он боролся за то, чтобы добиться повышения зарплаты, в противном случае угрожая промоушену уходом. Уайт наотрез отказался идти на мировую с «Костлявым» и платить ему столько же, сколько получает Хабиб Нурмагомедов , которого Джонс опережает в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Впрочем, уходить из UFC Джонс пока не намерен. После завершения карьеры Кормье перед «Костлявым» замаячили новые возможности, а именно — бой за титул в тяжелом весе. Уайт объявил действующего чемпиона Стипе Миочича , дважды подряд победившего Ди Си, величайшим тяжеловесом в истории. После этого Бонс заявил, что хотел бы оспорить пояс в новом для себя дивизионе.

«Похоже, скоро начнутся переговоры о моем следующем поединке в тяжелом весе, разговор с UFC шел на позитивной ноте. Так что все окей. Я останусь в пуле тестирования USADA еще на полгода или около того. Буду поднимать веса и заниматься различными боевыми искусствами. Вы видели размер парней из моей семьи (братья Джона Чендлер и Артур — профессиональные игроки в американский футбол. — «Газета.Ru»)? Я действительно верю, что прибавка в весе раскроет мой истинный генетический и спортивный потенциал», — считает Джонс.

Что же касается полутяжелого дивизиона, то встречу за вакантный титул в ближайшее время планируется организовать между Рейесом (12-1) и Яном Блаховичем (26-8), еще один из последних претендентов на встречу с Джонсом. Статус боя все еще окончательно не определен, однако известно, что он находится в разработке на запланированный на 26 сентября турнир UFC 253, который возглавит поединок за пояс двух непобежденных средневесов — чемпиона Исраэля Адесаньи и претендента Пауло Косты.

«Пожертвую $100 тыс. первому бойцу из полутяжелого дивизиона, который выиграет шесть чемпионских поединков подряд, на любую благотворительность по его усмотрению. Буду ждать. Хочется немного подзадорить этих ребят, чтобы они попытались побить мой чемпионский рекорд, но мы все прекрасно пониманием, что если это и произойдет, то не в этой жизни», — уверен Бонс.

Из полутяжелого веса, где Джонс провел всю сознательную карьеру, «Костлявый» уходит в статусе лучшего бойца мира. Поводом к сложению чемпионских полномочий стало то, что в дивизионе больше не осталось потенциально интересных соперников для Джона. Он собрал скальпы Кормье и Густафссона (в обоих случаях — по два раза), побеждал великих Чейла Соннена, Витора Белфорта, Лиото Мачиду и многих других действительно крутых бойцов, побив множество рекордов. Текущие рейтинги полутяжей подтверждают слова Джонса о том, что бои с Рейесом, Блаховичем или кем-то еще не представляют для него никакой значимости для наследия. Две последние победы получились сомнительными во многом потому, что у Бонса отсутствовала серьезная мотивация. Это абсолютно не вопрос физической формы, потому что Джонс в свои 33 по-прежнему держит потрясающие кондиции и всегда без проблем делает вес. Требуя повышение гонора у UFC, Джонс таким образом искал мотивацию. Но лучшим решением, о которым говорят уже не первый год, это смена дивизиона. Во время чемпионства Кормье это не представлялось возможным, поскольку третий бой с почти завершившим карьеру Ди Си (еще до его третьего боя с Миочичем) не имел никакого смысла. Но по именам и возможностям, даже без Кормье, тяжелая весовая категория куда привлекательнее для Бонса.

Это касается также и денег. За последний из трилогии бой с Кормье Миочич получил от UFC на $250 тыс. больше, чем Джонс за поединок с Рейесом. Промоушен платит тому, кто приносит платные трансляции, что стало для «Костлявого» огромной проблемой после рейтинговых поединков с Ди Си, когда ни один его бой не получилось раскручивать на должном уровне. И предстоящие титульники в полутяжелом весе, где буду драться Рейес, Блахович и кто-то еще из первой пятерки рейтинга, подтвердят, что не Джонс был причиной низких продаж.

Правда, говоря о будущих перспективах Джонса в тяжелом весе, необходимо понимать, что его первый бой там не обязательно должен стать титульным. У Миочича уже намечен реванш с Нганну, который уже давно претендует на пояс, и только после этого поединка должно появиться понимание относительно статуса Джонса. Главным остается то, что в тяжах у «Костлявого» есть возможность не просто провести несколько боев до окончания карьеры и завоевать еще один пояс, но и на ближайшие годы полностью захватить и контролировать дивизион.