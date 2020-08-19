Кормье рассказал о знакомстве с Хабибом 

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о знакомстве с обладателем титула в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
Американец заявил, что впервые увидел российского бойца в 2012 году. Он отметил, что Нурмагомедов тренироваться в старых спортивных шортах и поло. По словам Кормье, будущий чемпион UFC не владел английским языком и постоянно стоял в углу зала.
"Мы смеемся над этим, потому что сейчас он может позволить себе все купить. А мы помним другого Хабиба, который покупал одежду в магазинах распродаж", — сказал Кормье в видео, опубликованном на странице Нурмагомедова в Instagram.
Ранее Кормье объявил о завершении карьеры.