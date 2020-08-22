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Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator 

News.ru и ещё 16 4 часа назад
Немков нокаутировал Бейдера
Фото: Instagram
Российский полутяжеловес, ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков (12-2) победил техническим нокаутом во втором раунде Райана Бейдера (27-6) и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.
Бойцы активно начали поединок, действуя на встречных курсах, а к середине первого раунда инициативу начал перехватывать Немков, но Бейдер ответил тейкдауном. Немков потряс Бейдера встречным ударом в начале второго раунда. Немков отправил Бейдера в глубокий нокдаун хай-киком и и продолжил добивать на настиле, пока рефери не остановил поединок.
В соглавном бою вечера экс-чемпионка Bellator в полулёгком весе канадка Джулия Бадд победила единогласным решением судей Джессику Миль.
Как писал NEWS.ru, российский тяжеловес Валентин Молдавский победил по очкам 44-летнего американского ветерана Роя Нельсона на турнире Bellator 244 в Анкасвилле.
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