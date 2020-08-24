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Назван заработок Нурмагомедова в UFC 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку самых высокооплачиваемых бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его заработок назвало Daily Mail.
По информации издания, рейтинг возглавил ирландский боец Конор Макгрегор — он заработал в промоушне около 12 миллионов долларов. На втором месте расположился нидерландский спортсмен Алистар Оверим — его доход составил 8,7 миллиона долларов. Нурмагомедов занял третье место с 8,6 миллиона. В рейтинге учитывались только гонорары от UFC — без спонсорских сделок и других источников дохода.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе 23 октября в бою против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Американец — временный чемпион UFC в этой весовой категории.
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MMA , Видео , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Алистар Оверим , Хабиб Нурмагомедов
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