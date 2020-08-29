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UFC нанял бойца и уволил его за 24 часа 

Lenta.ru и ещё 3 16 часов назад
UFC нанял бойца и уволил его за 24 часа
Фото: Facebook
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подписал контракт с американцем Кевином Крумом и расторг соглашение в течение 24 часов. Об этом написал сам спортсмен в своем Facebook.

«Меня наняли и уволили за сутки. Но я не отчаиваюсь. Однажды я уже попал в UFC, попаду и снова!» — пишет боец.

Крум должен был драться с Алексом Касересом на турнире UFC Fight Night 175 30 августа.
12 августа стало известно, что UFC расторг контракт с другим новичком — Максом Роскопфом. Американец успел провести только один поединок в рамках промоушена, который ознаменовался провалом. Роскопф неоднократно просил тренера остановить бой. В результате поединок объявил завершенным инспектор турнира.
Крум — опытный боец MMA. На его счету 33 поединка. Американец известен по выступлениям в Bellator, LFC, Shamrock FC. В его активе 21 победа при 12 поражениях.
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