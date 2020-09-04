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Минаков допустил возможность боя с Харитоновым 

RT на русском и ещё 3 39 минут назад
Минаков допустил возможность боя с Харитоновым
Фото: © MMA Fighting
Российский боец MMA Виталий Минаков рассказал, что может сразиться с выступающим в Bellator Сергеем Харитоновым.

«В кулуарах много раз поднималась тема нашего боя с Сергеем. Несколько раз с ним обсуждали условия, на которых он готов выйти, но где-то что-то срывалось. Крайний раз это было перед подписанием Харитонова в Bellator. Мы договорились, и он как раз подписал контракт», — приводит слова Минакова «Чемпионат».

Он отметил, что после этого они снова обсуждали возможность проведения боя.

«Он мне сказал: «Виталь, я не против, но наш поединок должен чего-то стоить». Я согласился, и мы сказали, что если нам сделают предложение, то почему бы и нет. На этом разговор и закончился. Теперь только от руководителей промоушена зависит, состоится наш бой или нет. Если есть интерес — будет, не будет — всё останется на уровне разговоров. Мы ко всему относимся по-спортивному, спокойно, и мы бы могли выйти друг против друга. Аудитории это было бы интересно», — добавил боец.

В послужном списке 35-летнего Минакова 22 победы и 1 поражение в ММА. НА счету 40-летнего Харитонова 29 побед и 7 поражений.
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MMA , Магомед Исмаилов , Виталий Минаков , Сергей Харитонов
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