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Тренер Нурмагомедова анонсировал реванш с Макгрегором 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Тренер Нурмагомедова анонсировал реванш с Макгрегором
Фото: РИА Новости
Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, анонсировал бой-реванш своего подопечного с Конором Макгрегором. Об этом сообщает Daily Express.
По словам специалиста, ирландец очень хочет драться, а россиянин — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Мендес отметил, что на месте руководства промоушена не дал бы не состояться такому поединку. Он также добавил, что все как и раньше хотят увидеть реванш.
В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.
Последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд. 7 июня Макгрегор объявил об уходе из спорта.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Серроне
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