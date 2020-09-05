Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу 

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«В Таиланде перед боем с Альдо я был пять месяцев из-за пандемии. Два месяца мы тренировались дома, в гараже соорудил зал. Тренера не было только первые полтора месяца. С Альдо мы познакомились в 2016 году. Я захотел полететь на сборы в Рио-де-Жанейро, мы сделали запрос, у него был закрытый лагерь. Отправил видеозаписи своих боев — он меня принял без вопросов. Потом уже он сам пришел в мою весовую категорию. Думаю, ему не стоило этого делать», — заметил чемпион.

Свой первый бой Ян провел под баннером UFC летом 2018-го, а до этого он владел поясом чемпиона российского промоушена ACB (ныне — ACA) в легчайшем весе. В лучшей лиге мира Ян за два года провел семь поединков и одержал семь побед. С большой долей вероятности его следующим соперником станет опасный Алджамейн Стерлинг (19-3).

«Да, стать чемпионом для меня было быстро. Проделан большой путь. Вроде два года — короткий срок, но никто не знает, какая работа стоит за этим. Ты должен выделяться, иметь какую-то особенность, выигрывать и бить сильных соперников, после чего тебя заметят. Я начал медийную атаку по всем топовым бойцам, в юбки их наряжал, косички им делал… только чтобы они мне отвечали. С английским я пока на стадии развития, но есть ведь Google-переводчик. (смеется) Иностранцы, конечно, большую часть моего текста не понимали, но для этого я как раз добавлял их фото в юбке, чтобы они понимали, о ком идет речь», — рассказал спортсмен Урганту.

В целом выпуск получился не самым информативным, зато довольно любопытным с точки зрения того, каким чемпион может быть вне октагона. Самый любопытный эпизод произошел в конце выпуска: ведущий Иван Ургант попросил Яна ударить его с такой силой, «чтобы было что потом рассказать».

«Ударьте от души, люди смотрят. Порадуйте россиян», — сказал Ургант.

В целях безопасности, зная ударную мощь Яна (Юрайя Фэйбер подтвердит), Ургант надел защитный шлем на голову. Чемпион, несмотря на боксерскую базу, принял решение отвесить ведущему мощный хайкик. После сцены с ударом появились кадры, на которых шоумен лежит на полу, а Ян в связи с этим заканчивал передачу самостоятельно.

Любопытно, что Ян — первый российский чемпион UFC, принявший участие в съемках «Вечернего Урганта», но не первый чемпион в целом. Обо всем по порядку.

В апреле 2018 года, когда Ян еще даже не был подписан в главный промоушен планеты, Хабиб Нурмагомедов уже завоевал чемпионский пояс в легком весе. Спустя полгода Орел встретился с Конором Макгрегоро в главном противостоянии в смешанных единоборствах за последнее десятилетие и защитил титул, попутно став одним из богатейших бойцов мира. Уже позднее Нурмагомедов успешно провел вторую защиту в поединке с Дастином Порье и подписал с UFC контракт, делающий его самым высокооплачиваемым спортсменов в ростере лиги. Однако ни тогда, ни сейчас Хабиб так и не побывал в гостях у Урганта. Были лишь слухи, что Нурмагомедова приглашали на шоу, но выпуск впоследствии так и не состоялся.

В социальных сетях, когда стало известно о визите Яна на программу, болельщики в комментариях это неоднократно отмечали и писали, что именно Хабиб должен был первым в шоу.

А вот первым среди бойцов UFC у Урганта в гостях был не кто иной, как бывший двойной чемпион Конор Макгрегор. Произошло это в октябре 2019-го, за несколько месяцев до того, как ирландец вернулся в клетку и победил Дональда Серроне.

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