Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
2 1
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
1 1
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 0
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
0 3
ЦСКА ЦСКА
11 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Макгрегор выступил с обращением к российскому политику 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Макгрегор выступил с обращением к российскому политику
Фото: Lenta.ru
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выступил с обращением к российскому политику Дмитрию Махонину. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Махонин — кандидат в губернаторы Пермского края. По словам Макгрегора, о его работе ему рассказал друг Артем Лобов. «Дмитрий Махонин, хочу пожелать тебе удачи на предстоящих губернаторских выборах. Знаю, люди будут в хороших руках при таком руководителе. Удачи на предстоящих выборах», — сказал спортсмен в видеообращении.
4 сентября Forbes назвал доход Макгрегора за год. За указанный период ирландец заработал 48 миллионов долларов.
Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Последний поединок он провел в январе 2020 года, нокаутировав Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях по правилам MMA.
Видео дня. Месси объявил, что останется в "Барселоне"
Последние новости
Путин обратился к москвичам в День города Путин обратился к москвичам в День города Россия ввела санкции против Порошенко Россия ввела санкции против Порошенко Белоруссия опубликовала «переговоры Варшавы и Берлина» по делу Навального Белоруссия опубликовала «переговоры Варшавы и Берлина» по делу Навального
MMA , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Дмитрий Махонин , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
«Я бы тоже полизал и не только ножки»
«Я бы тоже полизал и не только ножки»
Откровенные фото российской гимнастки взорвали Сеть
Откровенные фото российской гимнастки взорвали Сеть
«Мужчины ревнуют к моему телу»
«Мужчины ревнуют к моему телу»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение