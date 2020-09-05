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Афроамериканка впервые в истории возглавит турнир UFC 

Lenta.ru 1 час назад
Афроамериканка впервые возглавит турнир UFC
Фото: Instagram
Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Анджела Хилл станет первой в истории афроамериканкой, которая возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
35-летняя спортсменка выступит на ивенте UFC Fight Night 177, намеченном на 12 сентября. Ее соперницей будет другая американка Мишель Уотерсон. Последняя уже в третий раз в карьере выступит в главном поединке вечера.
Хилл также является первой афроамериканкой в UFC. Она дебютировала в организации в феврале 2017-го. На ее счету 12 поединков и шесть побед в рамках UFC.
Первой женщиной, поединок с участием которой возглавил турнир UFC, стала американка Ронда Роузи. Бронзовая призерка Олимпиады по дзюдо одержала победу над соотечественницей Лиз Кармуш на UFC 157 в 2013 году. Роузи считается пионеркой женского MMA. Она также стала первой женщиной чемпионкой UFC.
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MMA , Анджела Хилл , Мишель Уотерсон
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