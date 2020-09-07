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Ян — Макгрегору: ты следующий

RT на русскомиещё 7
4 часа назад
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян обратился к ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.
Ян — Макгрегору: ты следующий
Фото: ReutersReuters
Россиянин разместил фрагмент выпуска шоу «Вечерний Ургант» со своим участием. На видео спортсмен выполняет удар ногой по голове телеведущего Ивана Урганта.
«Вечерний Ян. Конор Макгрегор, ты следующий», — подписал Ян пост в Instagram.
Ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Ян поднялся на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC.
MMA,Иван Ургант,Конор Макгрегор,
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