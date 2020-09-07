Хабиб назвал любимых игроков в сборной России 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал любимых игроков в сборной России по футболу.
"Магомед Оздоев, оба Миранчука. Они очень сильно прибавили в сборной. И, конечно же, Артем Дзюба — настоящий лидер команды", — цитирует Нурмагомедова "Матч ТВ".
На старте Лиги наций сборная России одержала победы над командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Коллектив Станислава Черчесова возглавляет турнирную таблицу Группы 3 Лиги B.
Ранее Нурмагомедов предположил, что вряд ли его поединок с боксером Флойдом Мейвезером состоится.