«Я жду тебя в этой клетке»

В октябре 2018-го промоушен Fight Nights Global сделал то, что очень редко получается у российских лиг — провел турнир, который себя окупил. Прежде такое было возможно только там, где в главном событии вечера выступал Федор Емельяненко

FNG 90 возглавлял бой Магомеда Исмаилова Владимира Минеева . Их противостояние началось в 2016-м, когда Мага взял в руки телефон и начал задавать каждому встречному один и тот же вопрос: «Кто победит: Магомед Исмаилов или Владимир Минеев?»

В 2018-м они договорились подраться, продолжили взаимно задевать друг друга, устроили одну потасовку на публичном мероприятии, и этого оказалось достаточно, чтобы ММА заинтересовали даже Филиппа Киркорова , а на их поединок раскупили все билеты.

Магомед и Владимир провели в клетке друг с другом 25 минут, но (по мнению судей) узнать, кто же сильнее, не смогли.

Многие ждали, что Fight Nights организует реванш, но случилось так, что Исмаилов подписал контракт с ACA, 27 апреля выиграл у Вячеслава Василевского по правилам ММА, а уже на следующий день подрался с Минеевым без правил.

Их дороги после октября 2018-го выглядели слишком по-разному, и пересеклись лишь раз — на ужине в турецком отеле.

В спортивном плане Исмаилов ушел далеко вперед: он выиграл двух крепких соперников в своей весовой категории, а потом поднялся в тяжи, чтобы избить Александра Емельяненко и стать самым популярным российским бойцом в инстаграме, не подписанным в UFC (1,4 миллиона подписчиков).

Минеев тоже дрался, но делал это так, что заметить было очень трудно. Фамилии его соперников вы не вспомните без гугла, а турниры, в рамках которых это все проходило, носили слишком локальный характер.

Владимиру нужен был статусный бой, чтобы оживить свою медийность и тему реванша с Исмаиловым. Сегодня он его провел.

Чтобы громко напомнить о себе, у Минеева было все:

Время (прошло всего чуть больше месяца с тех пор, как Исмаилов побил Емельяненко);

Место (главное событие вечера на первом турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова);

Стимул (чемпионский пояс Fight Nights).

Владимир шанс не упустил: за 2,5 раунда он забил Даурена Ермекова, забрал титул и сказал самое главное: «Недавно один парень в космос улетел. Хочу сказать: Мага Исма, заканчивай свои дела в ACA, я жду тебя в этой клетке. Если у тебя голова на скафандр похожа, это не значит, что ты космонавт»