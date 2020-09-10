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«Мага, я жду тебя». Русский боец ММА Минеев за 2,5 раунда забрал пояс Fight Nights и вызвал на реванш Исмаилова 

Sport24 6 часов назад
«Я жду тебя в этой клетке»
Фото: Евгений Семенов, Sport24
В октябре 2018-го промоушен Fight Nights Global сделал то, что очень редко получается у российских лиг — провел турнир, который себя окупил. Прежде такое было возможно только там, где в главном событии вечера выступал Федор Емельяненко.
FNG 90 возглавлял бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Их противостояние началось в 2016-м, когда Мага взял в руки телефон и начал задавать каждому встречному один и тот же вопрос: «Кто победит: Магомед Исмаилов или Владимир Минеев?»
В 2018-м они договорились подраться, продолжили взаимно задевать друг друга, устроили одну потасовку на публичном мероприятии, и этого оказалось достаточно, чтобы ММА заинтересовали даже Филиппа Киркорова, а на их поединок раскупили все билеты.
Магомед и Владимир провели в клетке друг с другом 25 минут, но (по мнению судей) узнать, кто же сильнее, не смогли.
Многие ждали, что Fight Nights организует реванш, но случилось так, что Исмаилов подписал контракт с ACA, 27 апреля выиграл у Вячеслава Василевского по правилам ММА, а уже на следующий день подрался с Минеевым без правил.
Их дороги после октября 2018-го выглядели слишком по-разному, и пересеклись лишь раз — на ужине в турецком отеле.
В спортивном плане Исмаилов ушел далеко вперед: он выиграл двух крепких соперников в своей весовой категории, а потом поднялся в тяжи, чтобы избить Александра Емельяненко и стать самым популярным российским бойцом в инстаграме, не подписанным в UFC (1,4 миллиона подписчиков).
Минеев тоже дрался, но делал это так, что заметить было очень трудно. Фамилии его соперников вы не вспомните без гугла, а турниры, в рамках которых это все проходило, носили слишком локальный характер.
Владимиру нужен был статусный бой, чтобы оживить свою медийность и тему реванша с Исмаиловым. Сегодня он его провел.
Чтобы громко напомнить о себе, у Минеева было все:
Время (прошло всего чуть больше месяца с тех пор, как Исмаилов побил Емельяненко);
Место (главное событие вечера на первом турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова);
Стимул (чемпионский пояс Fight Nights).
Владимир шанс не упустил: за 2,5 раунда он забил Даурена Ермекова, забрал титул и сказал самое главное: «Недавно один парень в космос улетел. Хочу сказать: Мага Исма, заканчивай свои дела в ACA, я жду тебя в этой клетке. Если у тебя голова на скафандр похожа, это не значит, что ты космонавт»
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Комментарии
MMA , Филипп Киркоров , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов , Вячеслав Василевский , Владимир Минеев , Федор Емельяненко
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