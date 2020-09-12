Емельяненко отрезвел? Он мне не интересен по правилам ММА. Он талантливый, но нет режима и распорядка. Форма показывается не просто кубиками на животе, он показал её в поединке. Хотелось бы, но после боя с Магой Исмаиловым не было предложений, — заключил он.