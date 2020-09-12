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«Емельяненко отрезвел?»: Харитонов высказался о возможном бое 

News.ru и ещё 55 9 часов назад
«Емельяненко отрезвел? Он мне не интересен»
Фото: News.ru
Российский боец смешанных единоборств, дебютант в профессиональном боксе Сергей Харитонов после победы на турнире лиги World Total Kombat Federation (WTKF) поделился ближайшими планами.

Будет бой в ММА, но мы уже ведём переговоры по боксу. Возможно, с Дэвидом Хэем. Он непростой оппонент, это вызов. Думается, он возобновит карьеру. Этот бой по-любому будет интереснее, — заявил Харитонов.

Он также отреагировал на интерес к совместному поединку со стороны Александра Емельяненко.

Емельяненко отрезвел? Он мне не интересен по правилам ММА. Он талантливый, но нет режима и распорядка. Форма показывается не просто кубиками на животе, он показал её в поединке. Хотелось бы, но после боя с Магой Исмаиловым не было предложений, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Харитонов прокомментировал победу над британцем Дэнни Уильямсом на турнире лиги World Total Kombat Federation (WTKF). По его словам, он «вытягивал соперника на себя, мог добить после первого нокдауна».
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Комментарии 1
MMA , Бокс , Александр Емельяненко , Сергей Харитонов , Дэвид Хэй , Дэнни Уильямс
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