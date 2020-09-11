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Шальке-04 Шальке-04

Российский боец MMA победил болевым на ногу 

Lenta.ru 3 часа назад
Российский боец MMA победил болевым на ногу
Фото: кадр видео
Российский боец смешанного стиля (MMA) Абу Муслим Алиханов добился победы над французом Паскалем Яськевичем болевым приемом на ногу на турнире One FC: A New Breed II. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.
30-летний Алиханов завершил поединок во втором раунде. Россиянину удалось поймать соперника на болевой прием. Он провел ущемление ахиллова сухожилия, вынудив Яськевича сдаться.
Алиханов одержал третью победу в карьере. В профессиональном MMA россиянин не проигрывал ни разу.
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