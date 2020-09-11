Российский боец MMA победил болевым на ногу 

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Абу Муслим Алиханов добился победы над французом Паскалем Яськевичем болевым приемом на ногу на турнире One FC: A New Breed II. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

Abu Muslim Alikhanov 🇷🇺 taps Pascal Jaskiewiez with a leglock in Round 2! #ANewBreed2 #ANewBreed2 #WeAreONE #ONEChampionship



How to watch ONE: A NEW BREED II 👉 https://t.co/quRIvKgBH6 pic.twitter.com/izzz5E0fWx— ONE Championship (@ONEChampionship) September 11, 2020 30-летний Алиханов завершил поединок во втором раунде. Россиянину удалось поймать соперника на болевой прием. Он провел ущемление ахиллова сухожилия, вынудив Яськевича сдаться.

Алиханов одержал третью победу в карьере. В профессиональном MMA россиянин не проигрывал ни разу.