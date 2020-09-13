В Bellator рассказали о планах на Емельяненко 

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Глава Bellator Скотт Кокер рассказал о планах организации на российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко . Его слова приводит Cageside Press.

«У Федора осталось два поединка и оба, вероятно, пройдут за пределами США. Вы понимаете, что сегодня сложно что-то утверждать однозначно», — отметил Кокер.

Он также добавил, что планирует организовать бой с участием российского тяжеловеса в Европе и в России.

Ранее сообщалось о готовности Bellator свести Емельяненко и профессионального рестлера Брока Леснара. Кокер подтвердил, что уже связался с представителями американского спортсмена.

Также соперником россиянина в ближайшем поединке может стать и бразилец Фабрисиу Вердум. Контракт спортсмена с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) уже истек.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. В активе 43-летнего россиянина 39 побед при шести поражениях.