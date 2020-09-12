МОК шокирован казнью борца 

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на казнь иранского борца Навида Афкари. Спортивные чиновники «глубоко огорчены» тем, что Тегеран оставил их призывы о помиловании без ответа. В соцсетях тем временем требуют объявить Иран изгоем мирового спорта.

«Казнь борца Навида Афкари в Иране — это очень печальная новость. МОК шокирован сегодняшним известием. Президент МОК Томас Бах на этой неделе лично обратился к Верховному лидеру и президенту Ирана с просьбой о помиловании Навида Афкари, уважая при этом суверенитет Исламской Республики Иран. Глубоко огорчает, что просьбы спортсменов всего мира, совместная работа МОК, НОК Ирана, United World Wrestling и Национальной федерации борьбы не достигли цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари», — сказано в сообщении.

Не исключено, что Ирану грозят серьезные проблемы — в соцсетях уже звучат призывы исключить страну из мирового спорта.

«Наши сердца разбиты. Иран убил невинного человека за участие в протестах. Когда я общалась с его матерью, она говорила что верит: мир может спасти её сына. Он был борцом. Мы требуем, чтобы весь цивилизованный мир запретил Ирану участвовать в международных спортивных соревнованиях», — написала в Твиттере иранская оппозиционерка Масих Алинежад, живущая в США.

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе, 27-летний Навид Афкари был обвинен в измене родине и приговорен сразу к двум смертным казням, а также 74 ударам плетью.

Ему инкриминировали участие в уличных демонстрациях, создание спецгрупп для свержения власти и убийство сотрудника службы безопасности. Сам спортсмен утверждал, что давал признание под пытками

В защиту борца выступили многие деятели спорта.