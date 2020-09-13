Хабиб: Люди устали от моих побед 

Хабиб Нурмагомедов выступил на бизнес-форуме «Синергия», рассказал о своих планах и ответил на вопрос, при каком условии уйдет из спорта. Об этом сообщает Sport24.

«Очень много вопросов «Когда закончишь?» Понимаю, люди устали от моих побед, хотят чего-то нового. Пока тело позволяет, пока я только крепче становлюсь, определенности по поводу завершения карьеры нет», — сказал Хабиб.

По его словам, он не собирается уходить из спорта, пока чувствует, что может конкурировать, быть лучшим в своем весе и выдерживать тяжелые нагрузки.

«Как только пойму, что начинаю сдавать, то уйду из спорта», — откровенно признался спортсмен.

Боец также рассказал, что ему жизненно необходимо движение, поэтому он не бросит тренировки, если не будет форс-мажора. Без спорта у Хабиба начинается депрессия.

«Мне постоянно нужно что-то делать — бассейн, велосипед, пробежка. Так будет всегда. Но постоянно выходить на пик формы нельзя вечно», — сказал Нурмагомедов.