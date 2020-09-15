«Думаю, в этом противостоянии победит Хабиб. Гэтжи не сможет сдерживать его бойцовский напор. Не сможет сдерживать долго. То есть через определённое время Гэтжи подсядет функционально и не сможет сдерживать то, что предложит ему Хабиб. А Хабиб на протяжении 28 своих поединков предлагал это, и никто не смог от этого отказаться — всем пришлось это принять. Вот и Гэтжи, я думаю, придётся это принять», — цитирует Исмаилова телеканал 360.