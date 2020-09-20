Боец UFC Ковингтон выступил против движения Black Lives Matter 

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон раскритиковал антирасистское движение Black Lives Matter.

"Black Lives Matter — полная фальшивка, это просто шутка. Они берут к себе людей, которые являются настоящими террористами, преступниками. Это не трудолюбивые американцы, а плохие люди, преступники, которые не должны нападать на полицию", — приводит слова спортсмена MMA Fighting в Twitter.

Также Ковингтон призвал поблагодарить полицейских, которые поддерживают безопасность в стране.

Ранее сообщалось, что команды Англии сомневаются в необходимости вставать на колено перед каждой игрой.