Макгрегор согласился вернуться в MMA 

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор ответил согласием на вызов американца Диего Санчеса . Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

38-летний Санчес заявил о том, что хотел бы сойтись с ирландцем в своем последнем поединке в карьере. Макгрегор признался, что готов на схватку с ветераном Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Кроме того, ирландский спортсмен поделился перепиской с главой UFC Дэйной Уайтом, которая проходила еще в феврале. В ней Макгрегор пытался уговорить функционера организовать ему поединок с Санчесом в Дублине.

Санчес выступит на турнире UFC 253 на острове Яс 27 сентября. Сам ивент возглавит бой за титул чемпиона в среднем весе между Исраэлом Адесаньей и Пауло Костой.

Макгрегор уже намекал на возможное возвращение в MMA. Ирландец объявил о завершении карьеры в июне. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Санчес — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он также становился претендентом на пояс в легкой весовой категории.