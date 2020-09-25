Макгрегор согласился вернуться в MMA 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Арминия Арминия
Унион
Унион
16:30
Аугсбург Аугсбург
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
20 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
14:00
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
16:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леванте
Леванте
×
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
17:00
Кадис Кадис
Гранада
Гранада
19:30
Алавес Алавес
20 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
19:00
Байер Байер
20 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
21 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Динамо М
Динамо М
19:00
Ахмат Ахмат
21 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Вальядолид Вальядолид
21 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
25 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
26 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
16:30
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
20:00
Краснодар Краснодар
26 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Арминия
Арминия
16:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Штутгарт Штутгарт
26 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Эвертон Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Челси Челси
27 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
16:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Локомотив М Локомотив М
27 сентября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Эльче
Эльче
00:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
00:00
Леванте Леванте
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Сельта Сельта
27 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
19:00
Вольфсбург Вольфсбург
27 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
16:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:30
Лестер Сити Лестер Сити
28 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Динамо М Динамо М
28 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Арсенал Арсенал
30 сентября

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
00:00
Валенсия Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Алавес Алавес
Севилья
Севилья
00:00
Леванте Леванте
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
16:30
Арсенал Арсенал
Урал
Урал
16:30
ЦСКА ЦСКА
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Байер Байер
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
16:30
Арминия Арминия
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити

Макгрегор согласился вернуться в MMA 

Lenta.ru 6 часов назад
Макгрегор согласился вернуться в MMA
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор ответил согласием на вызов американца Диего Санчеса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
38-летний Санчес заявил о том, что хотел бы сойтись с ирландцем в своем последнем поединке в карьере. Макгрегор признался, что готов на схватку с ветераном Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Кроме того, ирландский спортсмен поделился перепиской с главой UFC Дэйной Уайтом, которая проходила еще в феврале. В ней Макгрегор пытался уговорить функционера организовать ему поединок с Санчесом в Дублине.
Санчес выступит на турнире UFC 253 на острове Яс 27 сентября. Сам ивент возглавит бой за титул чемпиона в среднем весе между Исраэлом Адесаньей и Пауло Костой.
Макгрегор уже намекал на возможное возвращение в MMA. Ирландец объявил о завершении карьеры в июне. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.
Санчес — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он также становился претендентом на пояс в легкой весовой категории.
Видео дня. Лучшие сейвы 2-го тура Английской Премьер-лиги
Последние новости
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Тихановская обратилась за помощью к США Тихановская обратилась за помощью к США Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от своих границ
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Диего Санчес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боксер нокаутировал соперника «страшным» ударом
Боксер нокаутировал соперника «страшным» ударом
Роднина вмешалась в скандал Тутберидзе и Плющенко
Роднина вмешалась в скандал Тутберидзе и Плющенко
Российскую конькобежку избили в Страсбурге
Российскую конькобежку избили в Страсбурге
«Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш»
«Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение