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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов попал в список самых продаваемых спортсменов по итогам 2020 года. Об этом сообщает SportsPro со ссылкой на компанию Nielsen, занимающейся маркетинговыми исследованиями.

Всего в рейтинг попали 50 спортсменов, Нурмагомедов оказался единственным россиянином. Действующий чемпион UFC в легком весе набрал 106 баллов и расположился на седьмой строчке.

14 сентября был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его возглавил Месси, заработавший за год 126 миллионов долларов.