Российский боец UFC пропустит турнир из-за коронавируса

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Роман Копылов пропустит турнир UFC on ESPN 16 из-за положительного теста на коронавирус, сообщает пресс-служба команды спортсмена "РАТЬ" во "Вконтакте".
Фото: ufc-fight.ruufc-fight.ru
Россиянин должен был встретится с представителем Великобритании Томом Бризом. В настоящее время неизвестно, кто заменит заболевшего бойца.
Копылов провел в смешанных единоборствах (MMA) девять поединков, к которых одержал восемь побед и потерпел одно поражение.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов отказался от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 180, который состоится в Абу-Даби 17 октября.