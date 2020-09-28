Российский боец UFC пропустит турнир из-за коронавируса

Россиянин должен был встретится с представителем Великобритании Томом Бризом. В настоящее время неизвестно, кто заменит заболевшего бойца.

Копылов провел в смешанных единоборствах (MMA) девять поединков, к которых одержал восемь побед и потерпел одно поражение.