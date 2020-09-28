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Российский боец UFC пропустит турнир из-за коронавируса

Газета.Ru
5 часов назад
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Роман Копылов пропустит турнир UFC on ESPN 16 из-за положительного теста на коронавирус, сообщает пресс-служба команды спортсмена "РАТЬ" во "Вконтакте".
Российский боец UFC пропустит турнир из-за коронавируса
Фото: ufc-fight.ruufc-fight.ru
Россиянин должен был встретится с представителем Великобритании Томом Бризом. В настоящее время неизвестно, кто заменит заболевшего бойца.
Копылов провел в смешанных единоборствах (MMA) девять поединков, к которых одержал восемь побед и потерпел одно поражение.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов отказался от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 180, который состоится в Абу-Даби 17 октября.
MMA,Шамиль Абдурахимов,
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