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Призыв в армию: звезду ММА отправили в Карабах 

Газета.Ru и ещё 3 5 часов назад
Призыв в армию: звезду ММА отправили в Карабах
Фото: Газета.Ru
Развернувшийся в Нагорном Карабахе военный конфликт затронул и мир спорта. «Газета.Ru» рассказывает об известном бойце смешанных единоборств Тофике Мусаеве, который в этом году мог дебютировать в UFC, а теперь готовится принять участие в боевых действиях в качестве солдата вооруженных сил Азербайджана.
Чемпион известного японского промоушена Rizin в легком весе Тофик Мусаев отправился в Нагорный Карабах для участия в военных действиях. 30-летний атлет вступил в ряды азербайджанской армии. Об этом сообщил журналист Бруно Массами в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что это была не инициатива бойца, а распоряжение правительства, которое в настоящий момент мобилизует военные силы.

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@orion.sport.club 🇦🇿💪

Публикация от  Tofiq Musayev (@tofiq__musayev)

Мусаев родился в 1989 году в Баку. В ММА атлет с 2013 года: за это время азербайджанец провел 19 поединков (16 побед и три поражения), а также вышел на великолепную победную серию из 14 боев. В его послужном списке триумфы над такими оппонентами, как Патрик Фрейра, Джонни Кейс, Дамьен Браун, Дарон Крукшэнк и Мариф Пираев.
В последний раз чемпион проигрывал шесть лет назад.
Мусаев является победителем мирового первенства по ушу (саньда), а также чемпионом мира, Европы и Евразии по MMA. Но

главным успехом в карьере представителя Азербайджана стал чемпионский пояс Rizin, добытый на Гран-при организации в декабре 2019-ого. Всего за один вечер атлет расправился сразу с двумя противниками: Джонни Кейс был нокаутирован в первом раунде, тогда как схватка с Патриком Фрейре дошла до решения судей. За тот вечер Мусаев получил самый большой гонорар в своей карьере — чек на $138 тыс.

«Хочется подчеркнуть, что последний год был очень успешным для нас в Rizin. Мы с нетерпением ждем таких же успешных лет в будущем. На данный момент жду предложения от лиги. После этого я буду определять свои планы на 2020 год и далее. Мы видим интерес со стороны другой организации — UFC. Но я об этом пока не думал», — признавался боец в разговоре с порталом ufcbet.ru.
Говоря о японском промоушене, Мусаев отмечал, что в Rizin для него и его коллег по бойцовскому цеху созданы идеальные условия для развития:
«Общая организация и турниры сделаны на очень высоком уровне. Мы, спортсмены, чувствуем гостеприимство и позитивную атмосферу промоушена, которая была создана руководством. И мы высоко ценим японских болельщиков и всех, кто следует за нами и приходит на наши бои… Главное проводить каждый год в любой организации продуктивно».
Однако осенью 2020 году чемпиону придется размышлять не о карьерных перспективах, а о службе.
Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация; в Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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MMA , Министерство обороны , Газета.Ru
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