Запашный предложил Хабибу потренироваться со львом

«Дорогой Хабиб. Я видел, как справляешься с самыми сильными соперниками, но в том числе и тренируешься с медведями. Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй, потренируйся с нашими ребятами. Хотя я уверен, что ты даже с такими справишься», — сказал Запашный на видео в Instagram.