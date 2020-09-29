Хабиб приложил Макгрегора новым заявлением 

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал новое заявление об экс-чемпионе промоушена в двух дивизионах Коноре Макгрегоре. Российский боец высмеял активность ирландца в социальных сетях.
— Он больше не будет драться. Сейчас он твиттер-боец. Никакого MMA. Как вы думаете, твиттер заплатит ему? — иронично спросил Хабиб.
В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона на UFC 229 как раз в поединке с Макгрегором, победив ирландца в четвертом раунде. После этого несколько раз заходили разговоры о реванше, а Макгрегор даже несколько раз объявлял о завершении карьеры из-за отказа в возможности проведения второго боя с Хабибом.
24 октября Хабиб проведет поединок с американцем Джастином Гэтжи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. 32-летний Нурмагомедов провел 28 боев в ММА и одержал 28 побед (8 — нокаутом), на счету 31-летнего Гэтжи 24 боя и 22 победы.