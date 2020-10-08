Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
1 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Кадис Кадис
Севилья
Севилья
1 0
Леванте Леванте
Сельта
Сельта
0 3
Барселона Барселона
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
4 0
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 0
Ротор Ротор
Урал
Урал
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
1 1
Арсенал Арсенал
3 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 2
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Хетафе Хетафе
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Байер Байер
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
4 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон
Эвертон
4 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Химки Химки
Сочи
Сочи
4 2
Ростов Ростов
Рубин
Рубин
1 1
Ахмат Ахмат
4 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Леванте
Леванте
0 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 3
Герта Герта
4 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
0 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 0
Фулхэм Фулхэм

Нурмагомедов застроил родное село 

Lenta.ru 7 часов назад
Нурмагомедов застроил родное село
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов застроил свое родное село Сильди в Цумадинском районе Дагестана новыми дорогами. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава местной администрации Абдурахман Абдурахманов.
В Instagram-аккаунте района появилась видеозапись, снятая в селе. На ней видно, что местный житель идет вместе с ослом по отремонтированной дороге, которую сделали из больших каменных блоков. Несмотря на то, что основную часть работ завершили, в некоторых местах еще остался строительный мусор. По словам Абдурахманова, помимо пешеходных улиц Нурмагомедов также оплатил ремонт автодороги, ведущей в село.
В январе 2020 года Нурмагомедов рассказал подписчикам в Instagram о своей новой квартире. Он приобрел недвижимость в Алматы — крупнейшем городе Казахстана. Боец уточнил, что жилой дом находится «в экологически чистом районе города», а его возведением занимался местный застройщик. Остальных подробностей сделки Нурмагомедов раскрывать не стал.
Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. За профессиональную карьеру он провел 28 боев и во всех одержал победу, а в 2019 и 2020 годах стал самой успешной российской звездой шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. Следующим боем для Нурмагомедова станет поединок против американца Джастина Гэтжи. Он пройдет 25 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Видео дня. Лучшие сейвы 4-го тура Английской Премьер-лиги
Последние новости
Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты
Комментарии 7
MMA , Абдурахман Абдурахманов , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца
Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца
Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде
Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде
Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки
Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки
Россияне высмеяли Исинбаеву после конфуза с Путиным
Россияне высмеяли Исинбаеву после конфуза с Путиным
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение