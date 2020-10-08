Нурмагомедов застроил родное село 

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов застроил свое родное село Сильди в Цумадинском районе Дагестана новыми дорогами. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава местной администрации Абдурахман Абдурахманов

В Instagram-аккаунте района появилась видеозапись, снятая в селе. На ней видно, что местный житель идет вместе с ослом по отремонтированной дороге, которую сделали из больших каменных блоков. Несмотря на то, что основную часть работ завершили, в некоторых местах еще остался строительный мусор. По словам Абдурахманова, помимо пешеходных улиц Нурмагомедов также оплатил ремонт автодороги, ведущей в село.

В январе 2020 года Нурмагомедов рассказал подписчикам в Instagram о своей новой квартире. Он приобрел недвижимость в Алматы — крупнейшем городе Казахстана. Боец уточнил, что жилой дом находится «в экологически чистом районе города», а его возведением занимался местный застройщик. Остальных подробностей сделки Нурмагомедов раскрывать не стал.