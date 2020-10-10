Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года. «Не волнуйся, тупица. Скоро увидимся», — написал Тони Фергюсон в своём «инстаграме».