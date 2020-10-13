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Бывший соперник рассказал о главной особенности Хабиба 

Газета.Ru и ещё 18 2 часа назад
Экс— соперник раскрыл главную особенность Хабиба
Фото: Reuters
Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эдсон Барбоза рассказал о сильных сторонах чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

"Он очень силен духом. Все знают, как будет действовать Хабиб, а он просто выходит на ринг и реализует задуманное. Это отличает его от остальных. Все знают, что он полностью сконцентрирован на бое и никто не может его остановить", — приводит слова бойца MMA Junkie в Twitter.

Поединок между Нурмагомедовым и Барбозой прошел 30 декабря 2017 года на турнире UFC 219 и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что россиянин отказался от участия в проекте Ultimate Fighter с ирландцем Конором Макгрегором.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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