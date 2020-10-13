Экс— соперник раскрыл главную особенность Хабиба

"Он очень силен духом. Все знают, как будет действовать Хабиб, а он просто выходит на ринг и реализует задуманное. Это отличает его от остальных. Все знают, что он полностью сконцентрирован на бое и никто не может его остановить", — приводит слова бойца MMA Junkie в Twitter.