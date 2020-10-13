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Мага Исмаилов против Уральского Халка. Это будет бой года в России! 

Чемпионат.com 1 час назад
Исмаилов vs Уральского Халка. Это будет бой года в России!
Фото: Чемпионат.com
Недавно Лысый Хищник победил Александра Емельяненко. Теперь он подерётся с огромным Иваном Штырковым.
Незадолго до новогодних праздников промоушен Absolute Championship Akhmat преподнесёт подарок любителям смешанных единоборств. 12 декабря на турнире АСА 115 между собой встретятся знаменитые Магомед Исмаилов по прозвищу Лысый Хищник и Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк. Место проведения бойцовского вечера пока остаётся неизвестным, как и полный кард турнира. Но подробности уже не так важны: по своему статусу поединок однозначно претендует на звание «Главный бой года в России».
2020-й год стал самым успешным в карьере Исмаилова. Конечно, 34-летний спортсмен был на слуху и раньше: его бои с Анатолием Токовым, Ильдемаром Алькантарой и Вячеславом Василевским вызывали серьёзный зрительский интерес. Но поединок с легендарным Александром Емельяненко поднял Лысого Хищника на новую высоту популярности. Ради встречи с братом Последнего Императора Магомед не побоялся перебраться в тяжёлую весовую категорию при росте всего 175 сантиметров. Перед боем уроженец Нижнего Тагила показал себя как блистательного шоумена, проведя на пару с Емельяненко мастер-класс по трэштоку. Теперь Магомед даже ведёт собственный канал на YouTube, где с фирменным юмором и добродушием обсуждает ММА.
Однако главный перформанс Исмаилов всё-таки устроил в октагоне 24 июля. Лысый Хищник не оставил Емельяненко никаких шансов, несмотря на разницу в габаритах. Магомед легко перебил Александра в стойке и буквально уничтожал в партере, не победив ещё в первом раунде только из-за спорных действий рефери. Впрочем, Исмаилова это никак не расстроило: он буквально «растрепал» своего противника, тотально доминируя и оформив технический нокаут в третьем раунде. Серьёзно избитый Емельяненко после того боя надолго пропал из поля зрения, зато Магомед наслаждался заслуженным триумфом.
32-летний Штырков тоже весьма известный спортсмен. Уральский Халк построил солидную карьеру в российских промоушенах, выиграв 17 поединков при всего одном поражении. Визитная карточка Ивана — фантастическая физическая форма: Штырков больше всего напоминает профессионального бодибилдера. В 2019 году россиянин должен был дебютировать в UFC, но покинул организацию из-за проваленного допинг-теста. В России Штырков побеждал таких известных бойцов как Антониу Силва и Фабио Мальдонадо, чем и создал себе имя.
Теперь Исмаилов и Штырков встретятся в октагоне, выбрав полутяжёлую весовую категорию. На стороне Магомеда — скорость, великолепные борцовские умения и бесконечная выносливость. На стороне Ивана — громадная физическая сила, пробивной удар и длинные руки. Повторения боя Исмаилов — Емельяненко ожидать сложно: Штырков двигается лучше Александра и весьма неплох в партере, хотя и вряд ли превосходит в этом компоненте Лысого Хищника. Поединок двух знаменитых бойцов буквально обязан получиться зрелищным. Осталось только немного его подождать.
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Комментарии
MMA , Александр Емельяненко , Иван Штырков , Фабио Мальдонадо , Магомед Исмаилов , Вячеслав Василевский
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