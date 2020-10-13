Исмаилов vs Уральского Халка. Это будет бой года в России!

Незадолго до новогодних праздников промоушен Absolute Championship Akhmat преподнесёт подарок любителям смешанных единоборств. 12 декабря на турнире АСА 115 между собой встретятся знаменитые Магомед Исмаилов по прозвищу Лысый Хищник и Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк. Место проведения бойцовского вечера пока остаётся неизвестным, как и полный кард турнира. Но подробности уже не так важны: по своему статусу поединок однозначно претендует на звание «Главный бой года в России».

2020-й год стал самым успешным в карьере Исмаилова. Конечно, 34-летний спортсмен был на слуху и раньше: его бои с Анатолием Токовым, Ильдемаром Алькантарой и Вячеславом Василевским вызывали серьёзный зрительский интерес. Но поединок с легендарным Александром Емельяненко поднял Лысого Хищника на новую высоту популярности. Ради встречи с братом Последнего Императора Магомед не побоялся перебраться в тяжёлую весовую категорию при росте всего 175 сантиметров. Перед боем уроженец Нижнего Тагила показал себя как блистательного шоумена, проведя на пару с Емельяненко мастер-класс по трэштоку. Теперь Магомед даже ведёт собственный канал на YouTube, где с фирменным юмором и добродушием обсуждает ММА.

Однако главный перформанс Исмаилов всё-таки устроил в октагоне 24 июля. Лысый Хищник не оставил Емельяненко никаких шансов, несмотря на разницу в габаритах. Магомед легко перебил Александра в стойке и буквально уничтожал в партере, не победив ещё в первом раунде только из-за спорных действий рефери. Впрочем, Исмаилова это никак не расстроило: он буквально «растрепал» своего противника, тотально доминируя и оформив технический нокаут в третьем раунде. Серьёзно избитый Емельяненко после того боя надолго пропал из поля зрения, зато Магомед наслаждался заслуженным триумфом.

32-летний Штырков тоже весьма известный спортсмен. Уральский Халк построил солидную карьеру в российских промоушенах, выиграв 17 поединков при всего одном поражении. Визитная карточка Ивана — фантастическая физическая форма: Штырков больше всего напоминает профессионального бодибилдера. В 2019 году россиянин должен был дебютировать в UFC, но покинул организацию из-за проваленного допинг-теста. В России Штырков побеждал таких известных бойцов как Антониу Силва и Фабио Мальдонадо , чем и создал себе имя.

Теперь Исмаилов и Штырков встретятся в октагоне, выбрав полутяжёлую весовую категорию. На стороне Магомеда — скорость, великолепные борцовские умения и бесконечная выносливость. На стороне Ивана — громадная физическая сила, пробивной удар и длинные руки. Повторения боя Исмаилов — Емельяненко ожидать сложно: Штырков двигается лучше Александра и весьма неплох в партере, хотя и вряд ли превосходит в этом компоненте Лысого Хищника. Поединок двух знаменитых бойцов буквально обязан получиться зрелищным. Осталось только немного его подождать.