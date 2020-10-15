Назван новый соперник Хабиба после Гэтжи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассматривает американца Майкла Чендлера в качестве своего возможного соперника.
Свой следующий поединок Нурмагомедов проведет 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Соперником российского бойца станет американец Джастин Гэтжи.
"Недавно мне позвонил Хабиб и сказал: "Если Чендлер победит Ислама Махачева, то я буду считать его главным претендентом на бой со мной. Хочу, чтобы ты донес эту информацию до людей", — рассказал бывший боец UFC Чейл Соннен на своем YouTube-канале.
Ранее Чендлер отказался от поединка с Махачевым, заявив, что не знает такого бойца.
За карьеру в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов выиграл все 28 боев. На счету 34-летнего Чендлера 21 победа при пяти поражениях.