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Стало известно, кто может стать соперником Нурмагомедова после Гэтжи 

Спорт РИА Новости 3 часа назад
Назван новый соперник Хабиба после Гэтжи
Фото: Спорт РИА Новости
Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассматривает американца Майкла Чендлера в качестве своего возможного соперника.
Свой следующий поединок Нурмагомедов проведет 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Соперником российского бойца станет американец Джастин Гэтжи.

"Недавно мне позвонил Хабиб и сказал: "Если Чендлер победит Ислама Махачева, то я буду считать его главным претендентом на бой со мной. Хочу, чтобы ты донес эту информацию до людей", — рассказал бывший боец UFC Чейл Соннен на своем YouTube-канале.

Ранее Чендлер отказался от поединка с Махачевым, заявив, что не знает такого бойца.
За карьеру в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов выиграл все 28 боев. На счету 34-летнего Чендлера 21 победа при пяти поражениях.
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MMA , Чейл Соннен , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Майкл Чендлер , Ислам Махачев
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