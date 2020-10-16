Экс-чемпионка UFC защитила титул Bellator

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В ночь с 15 на 16 октября в городе Анкасвилле прошел турнир Bellator 249.

В главном событии вечера действующая обладательница титула в полулегкой весовой категории бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг победила австралийку Арлен Бленкоу. Бой продлился два раунда и завершился победой Сайборг техническим нокаутом.

Таким образом, Сайборг защитила титул чемпионки в полулегкой весовой категории. На счету бразильянки 23 победы при двух поражениях в ММА. У Бленкоу — восемь поражений и 13 побед.

Ранее боец UFC Кормье выразил уверенность в победе Хабиба над Гэтжи.