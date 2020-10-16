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Экс-чемпионка UFC Сайборг защитила титул Bellator 

Газета.Ru 1 час назад
Экс-чемпионка UFC защитила титул Bellator
Фото: Reuters
В ночь с 15 на 16 октября в городе Анкасвилле прошел турнир Bellator 249.
В главном событии вечера действующая обладательница титула в полулегкой весовой категории бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг победила австралийку Арлен Бленкоу. Бой продлился два раунда и завершился победой Сайборг техническим нокаутом.
Таким образом, Сайборг защитила титул чемпионки в полулегкой весовой категории. На счету бразильянки 23 победы при двух поражениях в ММА. У Бленкоу — восемь поражений и 13 побед.
Ранее боец UFC Кормье выразил уверенность в победе Хабиба над Гэтжи.
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