Бывшая чемпионка UFC «задушила» соперницу

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Бразильянка Крис Сайборг одержала победу над австралийкой Арлин Бленкоу и отстояла чемпионский пояс Bellator в полулегком весе.

Поединок девушек возглавил турнир Bellator 249, который состоялся в американском Анкасвилле. Для Сайборг это была первая защита титула в организации.

Рефери остановил бой во втором раунде после удушающего приема со стороны чемпионки. Сайборг впервые в карьере выиграла сабмишеном.

Всего на счету 35-летней бразильянки 23 победы при двух поражениях, один ее поединок остался без результата. В активе 37-летней Бленкоу 13 побед и восемь проигранных боев.