Менеджер Нурмагомедова: Емельяненко струсил 

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Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова , в Twitter поделился информацией о возможном матче-реванше знаменитого бойца MMA Федора Емельяненко и бразильца Фабрисиу Вердума. В 2010 году Вердум в первом раунде применил болевой прием и победил Емельяненко.

"Мне сказали, что Федор струсил. Давайте посмотрим, что придумает мистер Скотт Кокер (президент Bellator)", — написал Абдель-Азиз.

В 46 боях в MMA, Емельяненко одержал 36 побед и потерпел шесть поражений. У Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья.

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