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Нурмагомедов проиграл дуэль взглядов Тухугову. Видео 

Чемпионат.com 4 часа назад
Хабиб проиграл Тухугову
Фото: Reuters
Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграл импровизированную дуэль взглядов своему товарищу по тренировкам Зубайре Тухугову, который также выступает в UFC. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» тренера Хавьера Мендеса, который помогает Нурмагомедову готовиться к бою с Джастином Гэтжи.
В соответствии с условиями дуэли, тот боец, который первым рассмеётся, будет признан проигравшим. Нурмагомедов потерпел поражение.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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MMA , Тони Фергюсон , Хавьер Мендес , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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