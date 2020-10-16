Хабиб проиграл Тухугову

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В соответствии с условиями дуэли, тот боец, который первым рассмеётся, будет признан проигравшим. Нурмагомедов потерпел поражение.

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