Ян дал совет Нурмагомедову перед боем с Гэтжи 

«Хабибу нужно находиться на средней дистанции, чтобы исключить лоукики Гэтжи. Он сильно пробивает правый лоукик и сильно бьёт правой рукой, потому нужно смещаться за его левую ногу, чтобы исключить эти моменты. После этого Хабибу нужно уже включать свои обманочки. А если же бой будет на дальней дистанции, то у Гэтжи будет время на свои сильные стороны», — сказал Ян в интервью Youtube-каналу «Руки выше».