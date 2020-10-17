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Ян дал совет Нурмагомедову перед боем с Гэтжи 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Ян дал совет Нурмагомедову перед боем с Гэтжи
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян, рассказал, как должен действовать его соотечественник, обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в бою с американцем Джастином Гэтжи.

«Хабибу нужно находиться на средней дистанции, чтобы исключить лоукики Гэтжи. Он сильно пробивает правый лоукик и сильно бьёт правой рукой, потому нужно смещаться за его левую ногу, чтобы исключить эти моменты. После этого Хабибу нужно уже включать свои обманочки. А если же бой будет на дальней дистанции, то у Гэтжи будет время на свои сильные стороны», — сказал Ян в интервью Youtube-каналу «Руки выше».

Также поделился мнением относительно хода поединка.

«Гэтжи будет работать вторым номером, поскольку Хабиб всегда давит. Нурмагомедову будет выгодно, если Гэтжи пойдёт на него, чтобы на встречном моменте перевести его в партер. Картина боя будет меняться, вот увидите. Развязка пойдёт в третьем-четвертом раунде. Хабиб будет забирать контролем, и там разбивать», — считает Ян.

Бой Нурамгомедов — Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
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Комментарии
MMA , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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