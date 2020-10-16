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Боец UFC расстался с волосами перед взвешиванием 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Боец UFC расстался с волосами перед взвешиванием
Фото: Википедия
Американский боец смешанного стиля (MMA) Брайан Ортега побрился налысо перед взвешиванием. Пост доступен в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
29-летний Ортега вписался в полулегкую весовую категорию (до 66 килограммов). Журналист Ариэль Хельвани предположил, что американец расстался с волосами в ходе весогонки. «Никакого хвостика. Обычно это означает трудности при сбросе веса», — написал обозреватель в Twitter.
Поединок Ортеги и корейца Чан Сун Джуна, или Корейского Зомби, возглавит турнир UFC Fight Island 6. Ивент состоится 17 октября на острове Яс в Абу-Даби.
В последний раз Ортега выходил в октагон в декабре 2018-го. Тогда американец уступил соотечественнику Максу Холлоуэю в поединке за пояс чемпиона UFC в полулегком весе.
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Комментарии
MMA , Брайан Ортега , Ариэль Хельвани
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