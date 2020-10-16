Боец UFC расстался с волосами перед взвешиванием 

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Американский боец смешанного стиля (MMA) Брайан Ортега побрился налысо перед взвешиванием. Пост доступен в Twitter -аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок Ортеги и корейца Чан Сун Джуна, или Корейского Зомби, возглавит турнир UFC Fight Island 6. Ивент состоится 17 октября на острове Яс в Абу-Даби.

В последний раз Ортега выходил в октагон в декабре 2018-го. Тогда американец уступил соотечественнику Максу Холлоуэю в поединке за пояс чемпиона UFC в полулегком весе.